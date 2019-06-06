Климкин объяснил, почему отказался от предложения Зеленского остаться на посту главы МИД Сегодня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською НВ Климкин формирует команду для похода в политику НВ

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться на посту главы МИД.

«То, что он предлагал мне остаться на этой должности — это я могу подтвердить. Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильным, это не мое личное желание как Павла, это правильный подход с точки зрения, как должна формироваться команда», — объяснил он на брифинге, пишет 112 Украина.

Климкин добавил, что будет создавать собственную команду из людей, которым он доверяет и которые доверяют ему.

Ранее Зеленский во время прямого включения из Брюсселя заявил, что предлагал Климкину остаться на посту министра иностранных дел. Он также назвал его профессиональным дипломатом.

Напомним, накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.

Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

Позже Зеленский призвал парламент поддержать его представление об отставке Климкин, однако Рада провалила голосование.

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.