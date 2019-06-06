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Климкин объяснил, почему отказался от предложения Зеленского остаться на посту главы МИД

Сегодня, 15:37
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Климкин объяснил, почему отказался от предложения Зеленского остаться на посту главы МИД - фото

НВ

Климкин формирует команду для похода в политику

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться на посту главы МИД.

«То, что он предлагал мне остаться на этой должности — это я могу подтвердить. Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это политически неправильным, это не мое личное желание как Павла, это правильный подход с точки зрения, как должна формироваться команда», — объяснил он на брифинге, пишет 112 Украина.

Климкин добавил, что будет создавать собственную команду из людей, которым он доверяет и которые доверяют ему.

Ранее Зеленский во время прямого включения из Брюсселя заявил, что предлагал Климкину остаться на посту министра иностранных дел. Он также назвал его профессиональным дипломатом.

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Напомним, накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.

Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Климкин добавил, что находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

Позже Зеленский призвал парламент поддержать его представление об отставке Климкин, однако Рада провалила голосование.

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Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.

Теги:   Отставка МИД Украины Владимир Зеленский Павел Климкин

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