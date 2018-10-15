Климкин и генсек НАТО обсудили усиление безопасности хранилищ боеприпасов в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

В ходе встречи стороны обсудили практическое взаимодействие на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов в Украине и повышение эффективности деятельности украинских трастовых фондов и проектов.

Отмечается, что встреча проходила в штаб-квартире Альянса.

"Как всегда – дружественная и плодотворная встреча с Генсеком НАТО", – отметил Климкин.

Министр иностранных дел Украины П.Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Е.Столтенбергом в штаб-квартире Альянса. pic.twitter.com/JD17HkcHmg 15 октября 2018 г.

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