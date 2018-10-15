15 октября 2018, понедельник

Климкин и генсек НАТО обсудили усиление безопасности хранилищ боеприпасов в Украине

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Павел Климкин и Йенс Столтенберг

Павел Климкин и Йенс Столтенберг

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

В ходе встречи стороны обсудили практическое взаимодействие на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов в Украине и повышение эффективности деятельности украинских трастовых фондов и проектов.

Отмечается, что встреча проходила в штаб-квартире Альянса.

"Как всегда – дружественная и плодотворная встреча с Генсеком НАТО", – отметил Климкин.

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