Климкин объяснил, почему возвращение Донбасса по плану Авакова невозможно

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что реализация стратегии "малых шагов" по деоккупации Донбасса, которую предложил глава МВД Арсен Аваков, пока невозможна из-за противодействия России.

В интервью Интерфакс-Украина Климин отметил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи...Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает... России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины", - отметил глава украинского МИД.

По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом.

"Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - добавил Климкин.

Напомним, 7 июня глава МВД Арсен Аваков представил собственный план деоккупации Донбасса и восстановления целостности Украины.

Его стратегия называется Механизм малых шагов и предлагает сосредоточиться на поочередной реинтеграции в Украину отдельных оккупированных регионов. План в деталях описывает схему восстановления региона через ряд конкретных шагов.