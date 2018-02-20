Климкин объяснил, почему сорвалась встреча "нормандской четверки" в Мюнхене

По словам Климкина, "нормандская четверка" соберется в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что встреча глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Мюнхене не состоялась по ряду причин.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поехал в Берлин, чтобы встретить освобожденного турецкого журналиста, и таким образом не успел вернуться. Относительно французского министра, он не смог принять участие во встрече с самого начала", – отметил украинский министр.

По его словам, встреча министров "нормандской четверки" состоится в ближайшее время.

Климкин добавил, что ему удалось провести переговоры со всеми сторонами "нормандской четверки".

Напомним,16 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Глава МИД Украины заявил, что стороны ни о чем не договорились.

После этой встречи должны были состояться переговоры в нормандском формате, однако встреча министров сорвалась.