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Климкин о репрессиях в Крыму: Россия пытается приравнять крымских татар к «террористам»

Вчера, 22:07
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Климкин о репрессиях в Крыму: Россия пытается приравнять крымских татар к «террористам» - фото

Крымская солидарность

Российские силовики провели несколько обысков в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин требует скорейшего освобождения задержанных крымских татар в оккупированном Крыму.

«Для прикрытия репрессий РФ ставит знак равенства между понятиями "крымский татарин" и "террорист"», - отметил Климкин.

По его словам, украинский МИД вместе с с международными партнерами работают над освобождением представителей крымскотатарского народа.

В комментарии Крым. Реалии Климкин добавил, что Россию заставят сесть за стол переговоров только вердикты международных судов.

«Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе о запрете финансирования расовой дискриминации», - заявил глава МИД Украины.

Напомним, что утром 10 июня в шести домах крымских татар в оккупированном Крыму провели обыски. Российские силовики задержали 8 крымских татар. Половину из них подконтрольный Кремлю суд уже арестовал за «участие в террористической организации».

Во время обыска в одном из домов у женщины крымского татарина от пережитого стресса начались преждевременные роды.

Теги:   Россия МИД Украины Павел Климкин Крымские татары Крым

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