Климкин о призыве Госдумы "остановиться": Россия живет в параллельной реальности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал пропагандой заявление Государственной думы РФ об обострении ситуации в Украине, в котором российские депутаты призвали остановить "превращение Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом".

18 октября Госдума РФ единогласно приняла заявление в связи с обострением ситуации в Украине. В трехстраничном документе говорится о "циничном" убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко, "расколе" в связи с предоставлением автокефалии Украинской церкви, прекращении договора о дружбе с РФ, запрете русского языка в некоторых регионах, спонсируемой США антироссийской политикой и прочее в духе кремлевской пропаганды. Заявление заканчивается фразой "Еще не поздно остановиться".

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - цитирует заявление Климкина агентство Интерфакс-Украина.

По словам главы МИД Украины, Россия этим документом пытается приписать Украине все ее преступления.

"Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, - это заявление Госдумы, то они могут подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии", - отметил Климкин.