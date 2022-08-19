«Добро должно быть зубастым». Украина может приступить к переговорам с Путиным только с сильных позиций — интервью с Климкиным 19 августа, 17:45 Эксклюзив НВ Украинские военные на юге Украины (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал в эфире Радио НВ, почему украинская сторона может приступить к переговорам с Россией только с сильных позиций, поэтому призывы предоставлять еще больше оружия Украине более чем актуальны.

— Важные события произошли во Львове. Мы с вами так сейчас поочередно всю эту повестку дня разберем. Итак, по официальным сообщениям договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Вчера разговаривал с вашим коллегой, в эфире был украинский дипломат Александр Мацука, много лет работавший в ООН. Он говорит, что впечатление, что генерального секретаря ООН Гутерриша зерновая проблема волнует даже больше, чем убийство украинцев российской армией. Что вы думаете по этому поводу?

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— Мне, во-первых, хотелось бы, чтобы эта встреча прошла в Одессе. Согласитесь, была бы в этом определенная символика. Если бы, конечно, Эрдоган и Гутерриш прибыли по морю в Одессу. И таким образом вложились в то, что они обеспечивают безопасность коридора. Это зерновой коридор. Я считаю, что в будущем он должен быть расширен до других товаров. Россия же пытается разрушить его работу и говорит: «давайте я там буду повышать ставки». А вот в будущем, чтобы это работало, и еще такую санкцию смягчить, а потом такую санкцию давайте смягчим. Но, тем не менее, я вообще первые два месяца, как и все украинцы, я еще и за международными вопросами внимательно слежу. Я вообще не видел ООН. А Гутерриш появился в Киеве и Москве через два месяца после начала войны. Я считаю, что ООН опозорилась на нашей войне с Россией. И это вопросы и доверия, и главное уважения к ООН.

Поэтому присутствие сегодня Гутерриша во Львове, да, оно, конечно, важно, да, зонтик ООН действует для зернового коридора. Но мы прекрасно понимаем, что ООН это в сегодняшней реальности организация-импотент. Либо мы ее перезагружаем, либо как Лигу наций вообще в будущем уничтожим. Это вопрос, конечно, будущего. А сейчас нам нужно, чтобы ООН была способна пробивать важные для нас вещи. Я не знаю, успеем ли говорить о ситуации на Запорожской станции, о том, что там нужна миссия МАГАТЭ. Но сопровождать миссию МАГАТЭ кто должен? Конечно, инспекторы ООН, которые должны быть вооружены, готовы к тому, чтобы организовать зону безопасности, пробить это с Россией, организовать патрули, организовать техническое наблюдение. Вот, я считаю, хотя бы минимальная роль ООН, которую она должна играть. А то, что я вижу сейчас, конечно, не будем говорить разные слова в эфире, но тем не менее это меньше, чем ничего.

— Это интересное замечание, чтобы генсек ООН прибыл по морскому пути, продемонстрировав безопасность именно этих морских путей.

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