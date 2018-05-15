Климкин о предназначении Крымского моста: Оба конца моста - это путь в никуда

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обе стороны Крымского моста - это путь в никуда.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"На самом деле мост через Керченский пролив - это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест. Оба конца моста - это путь в никуда", - написал министр.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 мая 2018 г.

15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крыму.

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Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.

Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.

Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Движение поездов откроется позже - в 2019 году.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.