Климкин не поддержал обнародование списка украинцев с венгерским гражданством в Миротворце

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически осудил публикацию на сайте Миротворец списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые вероятно получили гражданство Венгрии. Об этом сообщает Европейская правда.

Об этом Климкин заявил в Ужгороде на совместной пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, народным депутатом Василием Брензовича.

По словам министра, работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена украинским законодательством, однако то способ, которым были распространены списки нарушителей, является неприемлемым.

"Мы все прекрасно понимаем, что законы надо выполнять. У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", – отметил Климкин.

Он также отметил, что его беспокоит, что появляется сравнения венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины.

"Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", – заявил министр.

Климкин также добавил, что ему не известен источник происхождения опубликованных данных.

По словам Василия Брензовича, публикация подобного списка вредит имиджу Украины.

"Наша страна выглядит в глазах венгров как такая, что не терпит венгерское меньшинство", – объяснил депутат.

Напомним, в базу Миротворца попали украинцы, которые получили венгерские паспорта и гражданство страны. Среди них есть четыре депутата и заместитель мэра одного из городов Закарпатья. Впоследствии список был расширен до 500 человек.

Ранее местные СМИ сообщили, что закарпатские чиновники, которые попали в базу Миротворца из-за наличия венгерского гражданства, начали писать заявления об увольнении.

Власти Закарпатской области заявила, что начнет проверки чиновников, попавших в базу миротворцев.

Кроме того, сайт внес главу МИД Венгрии Петера Сийярто в свою базу из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).