Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за химическую атаку в Сирии должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает. Об этом глава МИДа написал в Twitter.

"Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, - это очередное преступление против человечности", - заявил он.

Климкин добавил, что если Россия наложит вето на резолюцию Совбеза ООН против применения химического оружия в Сирии, оно будет аналогичным российскому вето по поводу трибунала для наказания виновных в уничтожении на Донбассе рейса МН17.

На город Думу, последний оплот сирийской оппозиции в Восточной Гуте, была сброшена бомба с газообразным хлором, погибли по меньшей мере 70 человек. На фото и видео с места событий видно множество пострадавших от химической атаки детей.

США возложили ответственность за это на режим Асада и поддерживающую его Россию.