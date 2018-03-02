Климкин: Нападения на союз венгров Закарпатья - это провокация России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нападения на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде являются провокацией ФСБ.

Об этом министр заявил во время скайп-конференции с ужгородскими СМИ во Львове.

"Нападения на союз венгров Закарпатья - это провокация России. ФСБ ли это, или кто-то другой - мы обязательно выясним", - сказал министр.

.@PavloKlimkin під час скайп-конференції з Ужгородськими ЗМІ у @Lviv_ODA: Напади на угорську спілку Закарпаття - провокація Росії. Чи це ФСБ, чи хтось інший - ми обов'язково з'ясуємо.

Говорив з @ServiceSsu, @AvakovArsen. Вони вже працюють над вирішенням цього питання. pic.twitter.com/WtlYZutFNG — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 2 марта 2018 г.

Также он добавил, что между Киевом и Будапештом происходит конструктивный диалог относительно нового украинского закона Об образовании.

"Мы подтверждаем свое желание создать все благоприятные условия для самореализации венгерской общины на территории Украины, но без знания украинского языка - это сложно", - подчеркнул министр.

27 февраля, в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Аналогичный инцидент произошел 4 февраля. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров, расположенного на Православной набережной в Ужгороде. В результате было повреждено первое внешнее окно и обгорела оконная рама.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджечь офис Общества венгерской культуры в Ужгороде осуществили правые одной из стран Евросоюза.