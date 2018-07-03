03 июля 2018, вторник

Климкин на переговорах в Белграде поднял вопрос воюющих на Донбассе сербских наемников

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Климкин заявил, что уже есть несколько приговоров против сербских наемников, воевавших на Донбассе

Климкин заявил, что уже есть несколько приговоров против сербских наемников, воевавших на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины во время переговоров в Белграде подняло вопрос сербских наемниках, воюющих на Донбассе на стороне российских оккупационных войск.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России", - написал он.

По словам министра, несмотря на хорошие отношения между Киевом и Белградом, "если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге".

При этом он отметил, что на данное время сербские суды уже вынесли несколько приговоров в отношении боевиков, воевавших против Украины.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сербии открыла уголовные дела против 45 наемников, воюющих в Украине и Сирии.

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