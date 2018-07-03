Климкин на переговорах в Белграде поднял вопрос воюющих на Донбассе сербских наемников

Климкин заявил, что уже есть несколько приговоров против сербских наемников, воевавших на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины во время переговоров в Белграде подняло вопрос сербских наемниках, воюющих на Донбассе на стороне российских оккупационных войск.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России", - написал он.

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По словам министра, несмотря на хорошие отношения между Киевом и Белградом, "если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге".

При этом он отметил, что на данное время сербские суды уже вынесли несколько приговоров в отношении боевиков, воевавших против Украины.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сербии открыла уголовные дела против 45 наемников, воюющих в Украине и Сирии.