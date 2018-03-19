Климкин: Я не предлагал вводить санкции в отношении Шредера

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не предлагал вводить санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - написал Климкин.

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что Климкин призвал ввести против экс-канцлера Шредера санкции, за его активное сотрудничество с властями РФ.

Правительство Германии не поддержало идею ограничительных мер против политика.

В 2005 году Шредер оставил пост канцлера Германии и стал председателем наблюдательного совета проекта российского газопровода Северный поток. Позднее политик возглавил и совет компании Северный поток-2, а также совет директоров Роснефти.