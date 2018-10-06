Климкин исключил закрытие российских консульств в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не будет закрывать дипломатические представительства России из-за риска лишить украинцев доступа к консульской помощи.

"Это консульское присутствие [в РФ] сегодня важно... Если мы уберем здесь эти консульства, то конечно Россия закроет наши консульства там", - сказал глава МИД в интервью UA Харьков.

По словам Климкина, между Украиной и Россией нет дипломатических отношений по содержанию. Основная задача украинских консулов ​​на территории страны-агрессора заключается в помощи трем миллионам украинцам, которые там живут.

"У нас нет послов, наши дипломаты не занимаются политической деятельностью. Наши дипломаты помогают украинцам, в том числе политическим заключенным", - подчеркнул он.

Напомним, что в январе Верховная Рада не поддержала поправку о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ.