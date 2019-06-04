Климкин ищет команду для дальнейшего участия в политике 4 июня, 13:57 Цей матеріал також доступний українською НВ Климкин ищет команду на долгосрочную перспективу НВ

Министр иностранных дел Павел Климкин находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

«Дело не в этих выборах. Дело в том, чтобы это была продолжительная история, настоящая. Я пока нахожусь в процессе поиска. То есть кого-то уже нашел, кого-то найду в ближайшее время», — ответил он на вопрос в контексте досрочных выборов в Раду, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Климкина, это должна быть команда, которая будет «способна полностью перезагрузить страну».

Ранее он говорил, что общался с украинским музыкантом и лидером партии Голос Святославом Вакарчуком, но не пришел ни к каким решениям.

«Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно это нет», — резюмировал министр.

Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.

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Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.