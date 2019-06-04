Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Мустафа Найем
У меня плохие новости
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Климкин ищет команду для дальнейшего участия в политике

4 июня, 13:57
Цей матеріал також доступний українською
Климкин ищет команду для дальнейшего участия в политике - фото

НВ

Климкин ищет команду на долгосрочную перспективу

Министр иностранных дел Павел Климкин находится в поиске команды для дальнейшего похода в политику.

«Дело не в этих выборах. Дело в том, чтобы это была продолжительная история, настоящая. Я пока нахожусь в процессе поиска. То есть кого-то уже нашел, кого-то найду в ближайшее время», — ответил он на вопрос в контексте досрочных выборов в Раду, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Климкина, это должна быть команда, которая будет «способна полностью перезагрузить страну».

Ранее он говорил, что общался с украинским музыкантом и лидером партии Голос Святославом Вакарчуком, но не пришел ни к каким решениям.

«Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно это нет», — резюмировал министр.

Накануне инаугурации президента Владимира Зеленского Климкин заявил о решении уйти в отставку.

Читайте также:
 Климкин призвал нардепов проголосовать за его отставку

Позже он заявил, что после отставки намерен стать народным депутатом.

Теги:   Отставка МИД Украины Досрочные выборы в ВР Павел Климкин

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Культура

Сегодня, 13:01

img
Украинский классик. Умер писатель Юрий Мушкетик
Экономика

Сегодня, 22:00

img
Нафтогаз должен снизить цену газа для населения на июнь на 800−900 грн за тысячу кубометров — Кистион
События

Сегодня, 07:17

img
В зоне ООС боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненый

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30934
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20526
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11955