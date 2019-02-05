Климкин: Если не избавимся от постсоветской ментальности за следующие пять лет – Россия нас грохнет
Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что, по его мнению, необходимо для возвращения Донбасса под контроль Украины.
В комментарии Liga.net министр
отметил, что для этого необходимо две вещи.
"Украина как демократический проект, который будет успешным и конкурентным в мире, и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира. Пока, как вы понимаете, у нас нет ни того, ни другого. Но мы можем этого достичь, я в это реально верю", - сказал Климкин.
Кроме того, по его словам, "нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой".
"Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - подчеркнул глава украинского МИД.
Климкин отметил, что, если Украина станет успешной - "возникнут проблемы для российской модели".
"И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - добавил он.