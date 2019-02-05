Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Иван Компан
Все на улицу, бороться за будущее
Остап Сливинский
Математика ненависти

Климкин: Если не избавимся от постсоветской ментальности за следующие пять лет – Россия нас грохнет

Сегодня, 11:22
405
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Климкин назвал две вещи, необходимые для возвращения Донбасса

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что, по его мнению, необходимо для возвращения Донбасса под контроль Украины.

В комментарии Liga.net министр отметил, что для этого необходимо две вещи.

"Украина как демократический проект, который будет успешным и конкурентным в мире, и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира. Пока, как вы понимаете, у нас нет ни того, ни другого. Но мы можем этого достичь, я в это реально верю", - сказал Климкин.

Кроме того, по его словам, "нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой".

"Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - подчеркнул глава украинского МИД.

Климкин отметил, что, если Украина станет успешной - "возникнут проблемы для российской модели".

"И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - добавил он.

Теги:   Россия Украина Донбасс Павел Климкин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 07:14

article_img
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один ранен
События

Вчера, 16:26

article_img
Грипп в Киеве: на карантин закрыли более 100 школ
Геополитика

Вчера, 18:59

article_img
Россия, отпусти Бекирова: Посольство США призвало РФ освободить активиста

Выбор редакции

IT-индустрия

Вчера, 15:00

article_img
Смертельная афера. Как основатель канадской криптобиржи унес в могилу $190 млн вкладчиков
Научпоп

Вчера, 20:00

article_img
Коктейль жизни. Израильские ученые определили, какое вещество убивает рак
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду - рейтинги

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:24

article_img
Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком"
11693
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду - рейтинги
8403
Политика

Вчера, 17:25

article_img
Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине в случае ее победы
6867