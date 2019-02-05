Климкин: Если не избавимся от постсоветской ментальности за следующие пять лет – Россия нас грохнет Сегодня, 11:22 405 Цей матеріал також доступний українською EPA Климкин назвал две вещи, необходимые для возвращения Донбасса EPA

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что, по его мнению, необходимо для возвращения Донбасса под контроль Украины.

В комментарии Liga.net министр отметил, что для этого необходимо две вещи.



"Украина как демократический проект, который будет успешным и конкурентным в мире, и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира. Пока, как вы понимаете, у нас нет ни того, ни другого. Но мы можем этого достичь, я в это реально верю", - сказал Климкин.

Кроме того, по его словам, "нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой".

"Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - подчеркнул глава украинского МИД.

Климкин отметил, что, если Украина станет успешной - "возникнут проблемы для российской модели".

"И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - добавил он.