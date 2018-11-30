Климкин допустил введение запрета на заход в порты для российских судов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что некоторым российским судам могут запретить заход в порты других стран в качестве ответа на агрессию России против Украины в Керченском проливе.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу, передает Интерфакс-Украина.

"Одна из идей, о которых мы говорим, - не запускать в некоторые порты российские суда, которые идут из Азова или Черного моря. Или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны", - сказал глава МИД Украины.

По словам Климкина, работа над санкциями против России, в том числе не только экономическими, продолжается. Однако он не смог сказать, когда они будут объявлены.

Напомним, что соратница канцлера Германии Ангелы Меркель, генсек Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам из Азовского заходы в порты Европейского Союза и США.

Глава Европейского совета Дональд Туск уверен, что в декабре Евросоюз сможет утвердить новые санкции в отношении России.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Военное положение в Украине: все, что нужно знать