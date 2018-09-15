Климкин: Донбасс нужен России для того, чтобы раздробить Украину под видом федерализации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что Донбасс нужен России для того, чтобы раздробить Украину под видом федерализации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вся идея в том, чтобы использовать Донбасс для легитимизации реалий и, чтобы толкнуть его в Украину уже под флагом российской федерализации", - сказал он.

Также Климкин отметил, что для России не столь важно, будут ли политические реалии в Украине более пророссийские или менее.

"Идея заключается в том, чтобы фрагментировать Украину, расчленить ее", - сказал министр.

По словам главы МИД Украины, стратегия России заключалась в постоянном повышении ставок, тогда как западная стратегия во многих случаях была направлена на их снижение.

"Правильным ли является такой ассиметричный подход? Я сомневаюсь в этом", - сказал Климкин.

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