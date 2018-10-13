Климкин анонсировал выдачу агремана на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине

Новый кандидат на должность Иштван Ийдярто уже активно изучает украинский

Украина в ближайшее время даст предварительное согласие на кандидатуру нового посла Венгрии, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Европейская правда.

Министр отметил, что Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый кандидат на должность уже активно изучает украинский.

"То есть с назначением посла вопросов нет", – отметил Климкин.

Он также добавил, что Украина имеет лучшего посла в Будапеште, которым гордится.

"Я думаю, что и венгры должны назначить такую ​​кандидатуру, которая будет нам помогать", – заявил министр.

Новым послом Венгрии в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь венгерского МИД Иштван Ийдярто.

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4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам "новые венгры" должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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