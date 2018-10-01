Климкин анонсировал резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крыма

Министерство иностранных дел Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН из-за превращения оккупированного Крыма в военную российскую базу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", - сказал он в эфире телеканала ATR.

По словам Климкина, с территории Крыма осуществляются поставки военной техники в Сирию. Кроме того, у украинской стороны есть обоснованные подозрения, что Россия разместила на оккупированном полуострове ядерное оружие или по меньшей мере инфраструктуру для ядерного оружия.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН немедленно принять меры из-за размещения Россией мощного военного потенциала в оккупированном Крыму.

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По данным Reuters, Россия в оккупированном Крыму восстанавливает военные базы времен Советского Союза и начала строительство новых. При этом в Москве не пытаются засекретить милитаризацию Крыма.

В СНБО заявили, что Россия после незаконной аннексии Крыма усилила военную группировку в Черноморском регионе с наступательными целями, направленными против Украины и стран Запада.