Клиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке убийства 20 мая, 21:50 8758 Цей матеріал також доступний українською НВ Олигарх Игорь Коломойский НВ

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которых украинский олигарх Игорь Коломойский назвал аферистами и пообещал «вывести на свет божий», обратились с заявлением в полицию из-за угроз.

Об этом Радио Свобода сообщила адвокат американцев Алина Самарец.

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют от украинских правоохранительных органов открыть уголовное производство относительно возможного совершения Коломойским «преступления против жизни».

«В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины в свое место жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству», — говорится в заявлении.

Заявления на Коломойского поступили в Генпрокуратуру, МВД и Государственное бюро расследований.

Сам Лев Парнас в комментарии изданию опроверг заявление Коломойского о том, что они якобы совершают на территории Украины мошеннические действия.

«Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем — это рекомендация наших защитников. Главный адвокат — это Руди Джулиани», — сказал он.

Напомним, что в интервью Схемам Коломойский заявил, что в Украине действуют Игорь Фруман и Лев Парнас, находящиеся под расследованием США. В Украине они якобы рассказывают о связях с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и «собирают деньги».

«В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух „субчиков“ выведем на свет божий», — пообещал Коломойский.

Рудольф Джулиани подтвердил, что Игорь Фруман и Лев Парнас действительно являются его клиентами и он посоветовал предъявить обвинения из-за угроз со стороны Игоря Коломойского.