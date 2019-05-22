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Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%

Сегодня, 00:42
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Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3% - фото

НВ

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%.

Об этом заявил мэр Киева в своем Twitter.

«Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это демократическая норма, что обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер до 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий», — написал Кличко.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Верховная Рада УДАР Виталий Кличко

Спецтема   Выборы в Раду

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