Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3% Сегодня, 00:42 438 Цей матеріал також доступний українською НВ Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко НВ

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%.

Об этом заявил мэр Киева в своем Twitter.

«Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это демократическая норма, что обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер до 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий», — написал Кличко.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.