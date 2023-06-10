На дроны для ВСУ. Кличко продал на аукционе свой велосипед, с которого упал в центре Киева

10 июня, 22:56
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Кличко на аукционе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Кличко на аукционе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко на аукционе за 350 тысяч гривен продал велосипед, с которого упал в центре столицы в 2016 году. На эти деньги купят дроны для ВСУ.

Об этом он написал в своем Telegram.

«На аукцион IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ. Желаю новому владельцу не падать. А если такое и случится, быстро и достойно подниматься», — говорится в сообщении.

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Городской голова столицы добавил, что на этом аукционе собрали более 1,7 млн грн. На все эти средства организаторы закупят дроны для ВСУ.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Виталий Кличко Аукцион Велосипеды

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