Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника

Городской голова Киева Виталий Кличко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя председателя КГГА. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации во вторник, 14 октября.

«Уволить Поворозника Николая Юрьевича с должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 13 октября 2025 года», — говорится в документе.

В другом распоряжении городского головы от 13 октября говорится, что исполнять обязанности первого заместителя председателя КГГА будет Петр Пантелеев.

27 апреля издание Informer опубликовало журналистское расследование, согласно которому Николай Поворозник 25 апреля праздновал свой день рождения (родился он 10 апреля) на берегу Киевского моря. В этот день в столице был объявлен день траура по жертвам российского удара 24 апреля, когда погибли 13 человек и пострадали — более 90.

По данным Informer, Поворозник в рабочее время устроил празднование с участием других чиновников КГГА. В то же время первый заместитель Кличко сообщил, что «никакого празднования» и веселья не было, зато коллеги ужинали и общались.

30 июня Кличко сообщил, что подписал решение об отстранении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

8 октября Кличко подал представление в Кабмин и Офис президента об увольнении своего первого заместителя Поворозника.