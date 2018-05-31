Кличко: С сентября неправильная парковка для водителей будет стоить дорого

С сентября парковать авто в запрещенных местах будет дорого, напомнил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что с сентября вступает в силу новый закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, который поможет упорядочить трафик на столичных улицах.

В эфире телеканала 1+1 Кличко отметил, что много паркингов в Киеве пустуют, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свой автомобиль где угодно и мне за это ничего не будет.

По словам столичного мэра, отсутствие ответственности за хаотичную парковку на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах.

"Могу сказать только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Он выразил надежду, что новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, парковаться в положенных местах.