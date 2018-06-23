Кличко: Решение Киевсовета предусматривает создание музея на Почтовой площади

Кличко заявил, что на месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предполагает решение, которое принял Киевсовет 21 июня.

Об этом он сказал в эфире телеканала Киев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - отметил киевский мэр.

Также он ответил на упреки, что власти столицы якобы не хотят создавать музей на Почтовой площади.

"Я всегда говорил: музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - добавил Кличко.

Напомним, 21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на месте строительства торгово-развлекательного комплекса на Почтовой площади.

Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. А также провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии.

В 2015 году во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади ученые сначала обнаружили уникальные артефакты XVI-XVIII веков, а потом нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex).

Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращены: Хенсфорд-Украина с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должен это делать.