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Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после инаугурации

Вчера, 10:55
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Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после инаугурации - фото

Виталий Кличко / Facebook

Кличко рассказал, что на Киев несправедливо распределяют бюджет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инаугурации встречался с президентом Владимиром Зеленским и говорил о Киеве.

Об этом он рассказал Главкому.

«Я поздравил его (Зеленского — ред.) с результатом на президентских выборах, коротко рассказал о том, чего киевляне ожидают от президента, какие изменения должны произойти, какие вызовы перед нами стоят. Ну и также не забыл сказать о тех достижениях, которым киевляне радуются. Я подчеркнул, и это не секрет: по Киеву существует большая дискриминация в отношении распределения бюджетных средств — у нас 60% по налогу на доходы физических лиц занимает центральный бюджет, в то время как в другие города — 40%», — рассказал городской голова.

Отвечая на вопрос, не потерял ли он контакт с Зеленским сейчас, Кличко рассказал, что у него прямой контакт с президентом. «Я вижу, что президент понимает: возглавлять государство — это очень большой вызов, и ты уже сам себе не принадлежишь», — отметил он.

Кличко также рассказал, что Зеленский поставил ему задачи — «чтобы город не терял динамики развития».

«Но я также акцент сделал, что изменения в столице зависят, в том числе и от эффективного сотрудничества и поддержки различными ветвями власти — Администрацией президента, Кабинетом министров, парламентом …», — отметил мэр Киева.

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Теги:   Киев Владимир Зеленский Виталий Кличко

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