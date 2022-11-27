Кличко ответил на упреки Зеленского и Арахамии в проблемах с работой пунктов несокрушимости: Манипулировать не надо 27 ноября, 20:24 Кличко прокомментировал проблемы с работой пунктов несокрушимости (Фото:Скриншот с видео Виталий Кличко / Telegram)

В воскресенье, 27 ноября, Кличко обнародовал видеообращение в Telegram, в котором заверил, что все 430 пунктов в Киеве работают и снабжены генераторами, некоторые даже запасными. Он подчеркнул, что на случай чрезвычайной ситуации власти готовятся оперативно развернуть еще более 100 пунктов.

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«Адреса всех пунктов есть на карте, размещенной на официальном сайте нашего города. Журналисты могут проверить, что все заявленные пункты работают. Это больше 430, карта постоянно обновляется», — сказал мэр Киева.

По его словам, теме пунктов обогрева «придали политическую окраску». Кличко заявил, что не хочет вступать в политические споры и при этом призвал не манипулировать.

«Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть в городе чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не нужно», — сказал он.

Кличко возмутился, что депутаты от Слуги народа, инспектировавшие пункты обогрева накануне, при личной встрече говорили, что все пункты работают, но позже обнародовали другую информацию.

«Странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и хорошо работают. А потом постятся какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня как никогда все должны объединяться и работать совместно, а начинаются какие-то политические танцы», — говорит Кличко.

Мэр Киева также рассказал, что за период отсутствия в Киеве электроэнергии после массовой ракетной атаки 23 ноября в более чем 430 пунктов обогрева обратилось в общей сложности 3700 человек — в основном, чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты.

Кличко сообщил, что к работе пунктов обогрева привлечены около тысячи человек, 90% которых — работники образовательной сферы, на базе которой развернуто большинство таких пунктов.

Он отметил, что в период похолоданий пункты выполняют свою основную функцию — обогрев людей в случае временного прекращения теплоснабжения в их домах.

По его словам, часть пунктов будут обогревать централизованные котельные, оснащенные мощными генераторами. Также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева.

Кличко подчеркнул, что городские власти делают все, что могут, для жизнеобеспечения столицы и комфорта ее жителей.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский упрекнул столичные власти за «профанацию» с открытием «пунктов несокрушимости» — инициативы ОП по оборудованию мест, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь.

В тот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

На следующий день, 26 ноября, народные депутаты Слуги народа решили проинспектировать работу Пунктов несокрушимости в столице. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия позже заявил, что из 530 пунктов, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.