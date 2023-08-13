Снос 200-летнего дома на Подоле: Кличко обещает ряд шагов 13 августа, 11:40 На Подоле 10 августа снесли 200-летнюю усадьбу (Фото:Екатерина Бутко / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на снос 200-летнего дома на Подоле несколько дней назад. Кличко заявил, что городские власти никаких разрешений на это не давали и поэтому готовят обращение к правоохранителям. Кроме того, мэр обещает запретить любые действия со зданиями, которым больше 100 лет.

Об этом Кличко написал в соцсетях.

Кличко назвал снос исторического здания на Ярославской, 13-Б «вопиющим случаем».

«Городские власти не давали никаких разрешений или согласований», — уверяет мэр.

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Он инициировал расторжение Киевсоветом договора аренды на Ярославской 13-Б, «поскольку частный владелец, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может осквернять историческое наследие нашего города».

Также Кличко сообщил, что городские власти готовят обращение в правоохранительные органы по проверке законности действий владельца.

Кроме того, мэр пообещал инициировать принятие Киевсоветом запрета на реконструкцию и другие действия со зданиями в столице, которым более 100 лет — независимо от того, внесен этот дом в реестр памятников или нет.

Кличко отметил, что Верховная рада в январе этого года окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования и строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины.

И добавил: «Киев требует от Верховной Рады наконец принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат, что приводит к их разрушению. А потом на месте памятников появляются торговые центры и многоэтажки».

Снос 200-летнего дома на Подоле: что произошло

Около пяти утра в четверг, 10 августа на Подоле полностью снесли 200-летнюю усадьбу на Ярославской, 13-Б. Здание было возведено после большого пожара на Подоле в 1811 году и было уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки XIX века.

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Как писала председатель общественного совета при НАПК Екатерина Бутко, снос начали сразу после окончания воздушной тревоги.

Местные жители вызвали полицию. Также приехали представители Департамента благоустройства и сказали, что у строителей нет разрешений на демонтаж.

Строители же обосновывали работы разрешением на «реконструкцию», выданным заместителем министра культуры Екатериной Чуевой. В комментариях Чуева сообщила, что разрешение действительно было выдано в марте 2023 года, но она «сомневается, что оно предусматривало снос здания». Само здание охранного статуса не имело.

По документам на этом месте планируют возвести четырехэтажный «клубный дом» по заказу Сергея Боярчукова из юридической компании Алексеев, Боярчуков и партнеры. Об этом свидетельствует письмо, которое опубликовал активист Дмитрий Перов, а также информация из открытых источников.

Боярчуков подтвердил причастность к сносу дома и выступил с объяснением, почему считает свои действия законными.



Давним партером Боярчукова является Сергей Алексеев — бывший председатель Кировоградской областной организации партии УДАР Виталия Кличко, а ныне нардеп от ЕС. Алексеев, кроме того, является почетным президентом официального фан-клуба братьев Кличко.

Фирма Боярчукова также фигурировала в расследовании Слідство.Інфо за 2021 год о присвоении компаниями из окружения братьев Кличко столетнего дома в центре Киева. По данным журналистов, старое здание, которое долгое время арендовал Боярчуков, в конце концов превратили в кухню отеля 11 Mirrors братьев Кличко.