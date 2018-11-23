23 ноября 2018, пятница

"Кличко не может быть ручным". Виталий Кличко рассказал о возможном участии в выборах

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Кличко даст ответ о возможном участии в выборах в следующем году
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Кличко даст ответ о возможном участии в выборах в следующем году

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что даст ответ касательно своего возможного участия в президентских выборах-2019 в следующем году.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"После 31 декабря пригласите, и я смогу четко ответить на этот вопрос", - заявил Кличко.

Говоря о предстоящих выборах, столичный городской голова также отметил, что не может "быть ручным" для премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко.

"Кличко не может быть ручным ни для премьер-министра, ни для президента, потому что, однозначно, это политическая борьба. И в этом направлении для меня является приоритетом то, что я обещал киевлянам реализовать, и я это отстаиваю", - сказал Кличко.

Напомним, что Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах 2014 года в пользу Петра Порошенко, объяснив это необходимостью выдвижения единого кандидата от демократических сил. Об этом сообщало издание Украинская правда.

Следующие выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. 13 ноября 2018 года КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

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