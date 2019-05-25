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Кличко назвал главные проблемы Киева

Вчера, 18:13
1989
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Кличко назвал главные проблемы Киева - фото

Наталия Кравчук / НВ

Кличко отметил, что Киев застраивается по разрешениям, полученным «при царе Горохе»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ рассказал о проблемах и недоработках в Киеве за время своей работы на этом посту.

«Проблемы у нас — те условия, в которых город Киев застраивается: по разрешениям, которые были получены еще при царе Горохе. И огромное количество недостроев в городе Киеве», — заявил мэр.

Виталий Кличко не смог назвать точное количество недостроев, но перечислил некоторые из них.

«Я не считал. Но о них все знают. Львовская площадь: есть здание-недострой. На левом берегу здание Нафтогаза стоит недостроем. На Трое­щине несколько свечек стоит, тоже недострой. Многие люди не знают, что эти здания не относятся к Киеву, а находятся в частной либо государственной собственности», — отметил мэр.

К недоработкам он отнес борьбу с незаконными МАФами.

«Было 20 тыс. незаконных МАФов, осталось 6 тыс., в этом году останется 4 тыс.», — рассказал Виталий Кличко.

Напомним, в январе 2018 года Киевская городская государственная администрация сообщала, что в Киеве незаконно работают более полутора тысяч МАФов.

В декабре 2016 года Виталий Кличко заявлял, что незаконных МАФов в Киеве более двух тысяч, а за два года до этого их было 20 тысяч.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Нелегальные МАФы Киев Виталий Кличко

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