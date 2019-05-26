Кличко дал политическую оценку Порошенко Сегодня, 10:36 5704 Цей матеріал також доступний українською Наталия Кравчук / НВ Кличко подчеркнул, что во внешней политике Порошенко был гораздо успешней, чем во внутренней Наталия Кравчук / НВ

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ дал политическую оценку экс-президенту Петру Порошенко.

«Порошенко был достаточно силен во внешней политике. Он сумел провести много важных, значимых для Украины вещей: европейская ассоциация, сплочение союзников вокруг Украины, безвиз для украинцев» — заявил он.

В то же время, по мнению Виталия Кличко, внутренняя политика Порошенко была гораздо менее успешной.

«Что касается внутренней политики, здесь дела кардинально отличаются. Тот результат, который он получил на выборах, — явное тому подтверждение», — отметил мэр Киева.

Напомним 20 мая лидер партии Голос и фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук назвал главной ошибкой Петра Порошенко на президентском посту неудовлетворенный запрос на справедливость. Среди успехов Порошенко он перечислил безвизовый режим, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года