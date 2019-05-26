Кличко дал политическую оценку Порошенко
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ дал политическую оценку экс-президенту Петру Порошенко.
«Порошенко был достаточно силен во внешней политике. Он сумел провести много важных, значимых для Украины вещей: европейская ассоциация, сплочение союзников вокруг Украины, безвиз для украинцев» — заявил он.
В то же время, по мнению Виталия Кличко, внутренняя политика Порошенко была гораздо менее успешной.
«Что касается внутренней политики, здесь дела кардинально отличаются. Тот результат, который он получил на выборах, — явное тому подтверждение», — отметил мэр Киева.
Напомним 20 мая лидер партии Голос и фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук назвал главной ошибкой Петра Порошенко на президентском посту неудовлетворенный запрос на справедливость. Среди успехов Порошенко он перечислил безвизовый режим, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.
Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года