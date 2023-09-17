Зеленский поблагодарил защитников за освобождение Клещиевки
Защитники Украины освободили Клещиевку Донецкой области (Фото:Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють / Telegram)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 17 сентября, поблагодарил защитников Украины за освобождение Клещиевки Донецкой области.
Глава государства отметил бойцов 80-й бригады ДШВ, 5-й отдельной штурмовой бригады, 95-й и объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють.
«Особо отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута… Клещиевка! Молодцы!» — сказал президент.
Зеленский также поблагодарил всех, кто защищает украинское небо и всем, кто находится на передовой.
Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Клещиевка уже зачищена от российских оккупантов.
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что защитники целый день отражали вражеские атаки на Клещиевку.