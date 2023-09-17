Зеленский поблагодарил защитников за освобождение Клещиевки 17 сентября, 21:33 Защитники Украины освободили Клещиевку Донецкой области (Фото:Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 17 сентября, поблагодарил защитников Украины за освобождение Клещиевки Донецкой области.

Глава государства отметил бойцов 80-й бригады ДШВ, 5-й отдельной штурмовой бригады, 95-й и объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють.

«Особо отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута… Клещиевка! Молодцы!» — сказал президент.

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Зеленский также поблагодарил всех, кто защищает украинское небо и всем, кто находится на передовой.

Силы обороны в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Клещиевка уже зачищена от российских оккупантов.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над Клещиевкой позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

Инфографика: deepstatemap.live

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что защитники целый день отражали вражеские атаки на Клещиевку.