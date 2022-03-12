ГБР инициирует объявление Кивы в международный розыск 12 марта, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

ГБР сообщило, что инициирует объявление нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи ДБР собрали необходимый пакет документов для объявления Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен к заграничным коллегам.

6 марта генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении народному депутату от Оппозиционной платформы — За жизнь Илье Киве. Она касается посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

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Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сообщений о его высокой вероятности, по данным СМИ, Кива вместе с однопартийцами из ОПЗЖ уехал из Украины и находился в Испании. После призыва президента Владимира Зеленского к депутатам и бизнесменам вернуться в страну он заявил, что от РФ защищать никого не собирается.

Уже после вторжения РФ в Украину выяснилось, что нардеп от ОПЗЖ в Москве, где появился в эфире программы российских пропагандистов. Там он повторял нарративы роспропаганды, что украинцы и россияне «один народ» и заявлял, что Россия начала войну из-за якобы «работы Запада», заявив, что в Украине «все наполнено нацизмом».

В октябре 2021 года Офис генпрокурора открыл против Кивы уголовное производство по статье о государственной измене после того, как он опубликовал поздравительное видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В комментарии НВ он заявил, что публично поздравил Путина с днем рождения, поскольку уважает его.

Ранее в тот же месяц стало известно, что против нардепа возбуждено дело в связи с видео, которое он опубликовал 16 октября к годовщине убийства лидера ОУН Степана Бандеры. На записи Кива называет себя «лидером антифашистского движения в Украине», а затем стреляет из автомата и устраивает фейерверк.

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