22 октября 2018, понедельник

КИУ: В октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований Верховной Рады

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В КИУ заявили, что в октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований.

В КИУ заявили, что в октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований.

По информации Комитета избирателей Украины 54 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По данным комитета, ни разу в октябре не проголосовали 14 депутатов. Среди них - Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Роман Зварыч, Глеб Загорий, Ефим Звягильский, Дмитрий Голубов, сбежавшие Евгений Бакулин, Сергей Клюев, Александр Онищенко.

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