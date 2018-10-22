КИУ: В октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований Верховной Рады

По информации Комитета избирателей Украины 54 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба КИУ.
По данным комитета, ни разу в октябре не проголосовали 14 депутатов. Среди них - Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Роман Зварыч, Глеб Загорий, Ефим Звягильский, Дмитрий Голубов, сбежавшие Евгений Бакулин, Сергей Клюев, Александр Онищенко.
Смотрите также
Ни разу в парламенте не голосовала и Надежда Савченко, которая с марта находится под арестом.
Журнал Новое Время №38
— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.
Комментарии
Правила комментирования