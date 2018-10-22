КИУ: В октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований Верховной Рады

В КИУ заявили, что в октябре 54 нардепа пропустили 90% голосований.

По информации Комитета избирателей Украины 54 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

По данным комитета, ни разу в октябре не проголосовали 14 депутатов. Среди них - Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Роман Зварыч, Глеб Загорий, Ефим Звягильский, Дмитрий Голубов, сбежавшие Евгений Бакулин, Сергей Клюев, Александр Онищенко.

Смотрите также

Ни разу в парламенте не голосовала и Надежда Савченко, которая с марта находится под арестом.