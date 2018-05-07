КИУ уточнил данные о подкупе украинцев на местных выборах

Комитет избирателей Украины опроверг информацию о случаях подкупа избирателей кандидатами от партии Самопомич на выборах в территориальные громады 29 апреля.

"Расследование КИУ относительно вероятного подкупа избирателей на местных выборах 29 апреля 2018 года не подтвердило информацию о подкупе со стороны кандидатов от партии Самопомич", - заявили в КИУ, добавив, что фактов подкупа от этой политсилы не зарегистрировано с октября 2015 года.

Согласно заявлению, раздача продуктовых наборов от имени партии, имевшая место в Заставновской объединенной громаде Черновицкой области, осуществлялась лицами, которые не имели никакого отношения к кандидатам от Самопомочи. Эта информация распространялась со стороны оппонентов, добавили в КИУ.

В организации отметили, что факты подкупа со стороны других партии подтверждены фото- и видеоматериалами, а также открытыми уголовными делами. По результатам местных выборов полиция открыла 19 уголовных дел, около половины из которых - о подкупе избирателей.

Напомним, что ранее глава КИУ Алексей Кошель заявил, что на местных выборах 29 апреля подкупом избирателей занимались шесть политических партий: Батькивщина, Аграрная партия, Радикальная партия, Блок Петра Порошенко и Самопомич.