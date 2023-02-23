Китай обвинил Украину в «контрабанде» западного оружия, МИД ответил 23 февраля, 16:47 Китай повторяет российскую пропаганду (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения МИД Китая о якобы «контрабанде» оружия, которое поставляют Украине США.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что оружие, которое Украина получает от США, якобы часто «контрабандой оказывается» у преступных группировок в Европе и других регионах, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.



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Он отметил, что страна-агрессор Россия вкладывает значительные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать военную помощь Украине. Спикер призвал Китай руководствоваться только фактами и «не быть инструментом в руках российской пропаганды».

«Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия», — подчеркнул Николенко.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс «все больше обеспокоен тем, что Китай может планировать летальную поддержку российской войны». 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия и боеприпасов стране-агрессору. Постоянная представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Китай такими своими действиями «пересечет красную линию».

В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможных поставках оружия России. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».



Китай воздерживается от критики полномасштабной войны России против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

Ранее газета WSJ сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, где встретится с российским диктатором Путиным. До конца февраля Пекин представит «документ с позицией» по Украине.