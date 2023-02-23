Китай обвинил Украину в «контрабанде» западного оружия, МИД ответил

23 февраля, 16:47
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Китай повторяет российскую пропаганду (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Китай повторяет российскую пропаганду (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения МИД Китая о якобы «контрабанде» оружия, которое поставляют Украине США.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что оружие, которое Украина получает от США, якобы часто «контрабандой оказывается» у преступных группировок в Европе и других регионах, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что страна-агрессор Россия вкладывает значительные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать военную помощь Украине. Спикер призвал Китай руководствоваться только фактами и «не быть инструментом в руках российской пропаганды».

«Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия», — подчеркнул Николенко.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс «все больше обеспокоен тем, что Китай может планировать летальную поддержку российской войны». 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия и боеприпасов стране-агрессору. Постоянная представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Китай такими своими действиями «пересечет красную линию».

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В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможных поставках оружия России. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».

Китай воздерживается от критики полномасштабной войны России против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

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Ранее газета WSJ сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, где встретится с российским диктатором Путиным. До конца февраля Пекин представит «документ с позицией» по Украине.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай МИД Украины Россия-Китай Российская пропаганда Война России против Украины

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