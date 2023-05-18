Россия в ООН будет ныть, что Украина сбивает их ракеты — Кислица 18 мая, 22:58 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Страна-агрессор Россия созывает заседание Совбеза ООН в четверг, 18 мая. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица убежден, что представители РФ будут жаловаться, что Украина сбивает их ракеты.

«Лавровцы потребовали созыва Совбеза ООН — будут скулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, „изобретатели-изменники“ которых уже на нарах. Хотя судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами», — пишет Кислица в Twitter.

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Заседание Совбеза ООН по запросу РФ по поставке Украине западного оружия начинается в четверг в 22:00 по киевскому времени.

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты, среди которых шесть аэробаллистических ракет Кинжал.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России арестовали по меньшей мере трех ученых Сибирского отделения РАН, которые занимались гиперзвуковыми ракетами.