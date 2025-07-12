Кислица отреагировал на материал Politico о «неприятном» для администрации Трампа Ермаке: Провокационная публикация

12 июля, 21:57
Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица раскритиковал материал Politico, в котором говорилось о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак раздражает администрацию Дональда Трампа.

В интервью для Kyiv Independent он назвал публикацию провокационной.

Кислица подчеркнул, что Ермак играет чрезвычайно важную роль в переговорах с Соединенными Штатами и входит в круг ключевых советников президента.

«Я считаю, что это чисто провокационная публикация, направленная на разжигание паники. […] И если кто-то считает, что кто-то в этом мире идеален, это неправда», — добавил Кислица.

19 июня Politico со ссылкой на собеседников сообщило, что Андрей Ермак был особенно неприятным собеседником для Белого дома.

Кроме этого, собеседники издания отметили, что многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным о политике США, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам. Некоторые также опасаются, что он не совсем точно доносит позицию США до руководства в Украине.

По словам бывшего чиновника администрации экс-президента США Джо Байдена, которые приводило Politico, они также были разочарованы Ермаком, но смогли сдержать свое раздражение, учитывая неотложность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева.

8 июля народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук заявил, что обе партии США не в восторге от украинских переговорщиков.

«Я знаю, что оба лагеря в Америке не в восторге, скажем так, от украинских переговорщиков, которые играют ключевую роль. И я об этом давно уже говорил, что было бы очень хорошо нам менять или обновлять команду, которая является первой линией в диалогах с США», — сказал Осадчук.

