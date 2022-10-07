Сына экс-мэра Харькова отстранили от должности главы фракции Блока Кернеса в облсовете

7 октября, 09:29
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Кирилл Кернес (Фото:Кирилл Кернес/Facebook)

Кирилл Кернес (Фото:Кирилл Кернес/Facebook)

Сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла отстранили от исполнения обязанностей главы фракции партии Блок Кернеса — Успешный Харьков в областном совете.

Об этом говорится на странице Блок Кернеса — Успешная Харьковщина в Facebook.

Депутаты большинством голосов поддержали отстранение Кернеса во время заседания 6 октября. Основной причиной этого решения называют то, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, он ни разу не высказал свою позицию относительно нее.

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Также Кернес с 24 февраля «самоустранился» от руководства фракцией, а депутаты говорят о несоблюдении им фракционной дисциплины. Кроме того, из фракции исключили Альберта Кононенко, Павла Столбового и Владимира Святаша.

https://www.facebook.com/uspishna.kharkivshchina/posts/pfbid0Agod7XfmS69ygYYsNmrwJE2VgkppWJBsEqd2WDapq5urjTRa7yskX2bDSKt4BZjZl

Реагируя на это решение, Кернес утверждает, что вместе с депутатами принимал обращение Харьковского облсовета об осуждении агрессии России и поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

«Все наши голосования поименные и открытые, поэтому они в полной мере осознают мое отношение и позицию по отношению к агрессору. Но это только если помнить, за что и когда осознанно голосовал», — написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/kernes.kyrylo/posts/pfbid02UpiSpQNp4FWjVop6zrvoTohm3488TszCuaYrTjxsTBRkX6tFHSJLwvy8TnkEpaGKl

Новым руководителем фракции избрали заместителя Кирилла Кернеса, Виталия Панова. Он возглавляет КП Харьковводоканал, был главой Волчанской райгосадминистрации, директором Департамента агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации. Панова трижды избирали депутатом Харьковского облсовета: в 2010 году — от Партии регионов, в 2015-м — от партии Відродження, в 2020-м — от Блока Кернеса — Успешная Харьковщина.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Геннадий Кернес Харьковская область Харьков Блок Кернеса - Успешный Харьков Кирилл Кернес

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