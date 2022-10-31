«Пользоваться не буду». Замглавы ОП Тимошенко прокомментировал расследование о служебном Chevrolet Tahoe, переданном как гуманитарная помощь 31 октября, 16:46 Кирилл Тимошенко заявил, что передаст Chevrolet Tahoe в прифронтовой регион (Фото:Bihus.info)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал расследование Bihus.info о том, что использует в служебных целях автомобиль Chevrolet Tahoe, переданный Украине для гуманитарных целей.

У себя в Telegram-канале Тимошенко заявил, что использовал машину в служебных целях, в частности, для поездок на деоккупированные территории, и не скрывал этого, она стояла на балансе Госуправления делами.



Видео дня

«За последние месяцы я проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим автомобилем не буду», — написал он.

По словам Тимошенко, он обратился в Госуправление делами, чтобы машину передали в прифронтовой регион, где ее будут использовать в гуманитарных целях.

Замглавы ОП добавил, что не сообщал публично о том, как он лично волонтерит, и что собирается делать это в будущем. Он заявил, что на этой неделе передает защитникам Украины три пикапа.

По данным Bihus.info, компания General Motors передала Украине 50 новых Chevrolet Tahoe для гуманитарных целей. Одна из машин оказалась в пользовании Госуправления делами, на балансе которого находятся больше 100 автомобилей, ее использовал Кирилл Тимошенко.

