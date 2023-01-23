Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке — УП

23 января, 22:34
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Кирилл Тимошенко (Фото:president.gov.ua)

Кирилл Тимошенко (Фото:president.gov.ua)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, сообщает Украинская правда в понедельник, 23 января, со ссылкой на источники в Совете нацбезопасности и обороны и Кабинете министров.

Обновлено в 22:40. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил кадровые решения «в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, в регионах и правоохранительной системе».

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По словам главы государства, часть решений принята в понедельник, 23 января, часть будет во вторник.

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По словам собеседников издания, на место Тимошенко могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также УП пишет, что в отставку уйдут главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Кирилл Тимошенко назвал слухи о своей возможной отставке «бреднями из Telegram-каналов».

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18 января народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram анонсировал новости о кадровых решениях в Офисе президента. Позже журналисты Бабеля и УП со ссылкой на источники сообщили, что должность может потерять Кирилл Тимошенко.

https://www.youtube.com/embed/04G3XLHcMlI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украинская правда Отставка Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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