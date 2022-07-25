Буданов возглавит комитет по разведке при президенте, а бывший командующий ССО перейдет в СБУ — Зеленский 25 июля, 21:44 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 25 июля.

По информации СМИ, ранее в понедельник с этой должности был уволен теперь уже бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко. В Офисе президента заявили, что его состояние здоровья не позволяет продолжать работу в условиях большой физической и моральной нагрузки.

Видео дня

Президент также рассказал, что новым командующим Сил спецопераций стал боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник генерал Григорий Галаган назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

Зеленский пожинает плоды всех президентов, не желавших реформировать ГПУ и СБУ – Виктор Чумак https://www.youtube.com/embed/dzVcV6rwA0s

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.