Буданов возглавит комитет по разведке при президенте, а бывший командующий ССО перейдет в СБУ — Зеленский

25 июля, 21:44
Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 25 июля.

По информации СМИ, ранее в понедельник с этой должности был уволен теперь уже бывший заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко. В Офисе президента заявили, что его состояние здоровья не позволяет продолжать работу в условиях большой физической и моральной нагрузки.

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Президент также рассказал, что новым командующим Сил спецопераций стал боевой генерал Виктор Хоренко, а его предшественник генерал Григорий Галаган назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов

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