Зеленский повысил в звании главу ГУР Буданова до генерал-лейтенанта

7 сентября, 11:52
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Буданова повысили в воинском звании во второй раз с начала большой войны РФ против Украины (Фото:NV)

Буданова повысили в воинском звании во второй раз с начала большой войны РФ против Украины (Фото:NV)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ № 564 опубликован на сайте главы украинского государства.

Президент повысил Буданова в воинском звании в День военной разведки, 7 сентября.

Главу ГУР повысили в звании уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В апреле прошлого года Буданов получил воинское звание генерал-майора.

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С начала большой войны украинские разведчики провели ряд успешных операций, включая удары в глубоком тылу противника на территории страны-агрессора РФ, а также высадку десанта в оккупированном Крыму в День Независимости Украины 24 августа.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Зеленский Украинская разведка Кирилл Буданов

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