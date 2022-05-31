Буданов возглавил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 31 мая, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Вопросами обмена пленными теперь будет заниматься координационный штаб од руководством Буданова (Фото:НВ)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как сообщили в пресс-службе ГУР, решение о его назначении утвердил Кабмин.

Там также назвали основные задачи Координационного штаба:

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содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов обращения с военнопленными.

В ГУР отметили, что в Украине также действует Национальное информационное бюро, которое занимается сборов и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий.

Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Необходимо сообщить данные на «горячую линию» Национального информационного бюро по короткому номеру 1648 или 380 44 287−81−65 (для звонков из-за границы).

Накануне министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук передала свой функционал по обмену военнопленными Главному управлению разведки Минобороны.

По ее словам, в дальнейшем обмены военнопленными — это совместная работа ГУР и СБУ.

Минреинтеграции остается ответственным за ведение реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

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