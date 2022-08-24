Зеленский вручил Буданову Крест боевых заслуг за работу украинской разведки с начала войны 24 августа, 18:22 Владимир Зеленский вручил Крест боевых заслуг Кириллу Буданову (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 августа, вручил Крест боевых заслуг начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Буданов эффективно организовывает работу, направленную на отражение полномасштабной российской агрессии, нанесение физических и имиджевых потерь стране-террористу, обеспечение национальных интересов Украины.



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Также Буданов планирует и координирует ключевые разведывательные и оперативные мероприятия и спецоперации, возглавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и способствует обмену пленными и поиску пропавших без вести.

В День Независимости Зеленский вручил ордены Золотая Звезда военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и родным погибших Героев, а также другие государственные награды.

Крест боевых заслуг получила боевой медик, младший сержант Ксения Конопля, которая с 24 февраля находится на фронте в Луганской области и не раз эвакуировала раненых под вражескими обстрелами и спасала побратимов из-под завалов.

Также награду получил командир авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации ВС ВСУ подполковник Ростислав Лазаренко, который совершил 88 сложных боевых вылетов и уничтожал скопления вражеской бронетехники и живой силы.

Был награжден младший лейтенант Андрей Орел, который выполнял боевые задачи в Северодонецком районе Луганской области и создал эффективную систему обороны и огневого поражения российских оккупантов, что позволило нанести значительные потери врагу. Он получил тяжелое ранение при российском артиллерийском обстреле.

Крест боевых заслуг также получил командир водолазного судна Нетешин штаб-старшина Николай Соколовский, который после начала полномасштабного вторжения РФ организовал и возглавил выполнение боевой задачи в Черноморской операционной зоне. Судно устанавливало минно-взрывные заграждения, чтобы не допустить высадку вражеского десанта на юге Украины, несмотря на близость российских кораблей и постоянное вмешательство авиации страны-агрессора. Николай Соколовский также обеспечивал поиск тел экипажа катера Славянск и тральщика Геническ, поиск и подъем артиллерийского вооружения и средств связи.

Награды также был удостоен командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Александр Шиманский, который с 24 февраля уничтожил 18 российских самолетов, один вертолет, пять крылатых ракет и два беспилотника и сократил количество потерь и разрушений в украинских городах.

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