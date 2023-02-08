Восходящая звезда Буданова. Кем был и кем стал молодой украинский генерал-разведчик, который может возглавить Минобороны 8 февраля, 06:37 Эксклюзив NV Кирилла Буданова, начальника украинской разведки, рассматривают на должность министра обороны (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Почему руководителю ГУР Кириллу Буданову, несмотря на его достижения, предложили оставить военную разведку и перейти на политическую должность.

За время войны 37-летний Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, стал одним из самых популярных и влиятельных силовиков страны. Именно его ведомство проводит тайные спецоперации, собирает и анализирует разведывательные данные и без преувеличения осуществляет успешные переговоры по обмену пленными.

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Однако совсем скоро, как утверждают в команде президента, Буданова могут снять с руководства ГУР. И это не будет наказанием, ведь, по словам Давида Арахамии, руководителя фракции Слуга народа в парламенте, главный разведчик рассматривается в качестве основного кандидата на пост министра обороны вместо Алексея Резникова.



В конце января Министерство обороны (МО) попало в водоворот коррупционных скандалов по закупкам для войска. Подозрения от правоохранителей получили сразу три подчиненных Резникова — два его заместителя и директор одного из департаментов. Впоследствии из ведомства «по собственному желанию» уволился Александр Лиев, занимавшийся закупкой вооружения и военной техники, — его обвинили в якобы поддержке референдума в Крыму в 2014 году.



Кресло под Резниковым пошатнулось настолько сильно, что Арахамия прямо анонсировала отставку министра, назвав Буданова его преемником.



Пока эта кадровая операция поставлена Банковой на паузу: на этой неделе этот вопрос не будут рассматривать, а когда за него возьмутся — официально не говорят. По словам представителя команды Зеленского, согласившегося говорить с NV на условиях анонимности, в таком «подвешенном состоянии» дело Резникова-Буданова будет сохраняться в ближайшие несколько недель.



Но шансы на то, что молодой украинский генерал, которым является руководитель ГУР, продолжит свой стремительный взлет, остаются большими.



«Логическое» предназначение?



По мнению Арахамии, назначение Буданова министром обороны «логично для военного времени».



Сам Буданов эту тему официально не комментировал. Однако, по данным источников политолога Владимира Фесенко, разведчик якобы отказался покидать ГУР. Ведь должность министра должно занимать только гражданское лицо. В этом случае Буданову придется отказаться от звания генерал-майора.



«Он не хочет уходить с военной службы и вообще не очень рвется на эту должность», — объяснил NV Фесенко.



Одна из главных причин, почему именно Буданова хотят назначить в оборонное ведомство, — это доверие к нему со стороны ОП и отсутствие других «приемлемых» кандидатур. Политолог объясняет это тем, что разведчику доверяют на Банковой и с точки зрения профессиональных качеств, и с точки зрения авторитета среди населения. Мол, его назначение в МО помогло бы восстановить доверие к министерству и навести там порядок.



Внутри же команды президента влиятельный источник NV прокомментировал это коротко: «Так хочет президент».



Марианна Безуглая, представительница СН в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, объяснила вероятное назначение Буданова министром «доверием, знанием системы и решительностью при сложных обстоятельствах». Она также подтвердила, что этот вопрос отложен на время после встречи в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля. На последнем традиционно будут обсуждать с партнерами усиление Украины вооружением. А здесь ключевую роль играют именно договоренности нынешнего министра Резникова.



Роман Костенко, нардеп Голоса и член оборонного комитета ВР, отметил NV, что считает подобную ситуацию неправильной. Ведь так власть «подвешивает» министра обороны и это может поколебать общение с партнерами, в котором Резников имеет значительный успех. Ведь те не будут понимать, должны ли о чем-то договариваться с министром, которого завтра или послезавтра могут уволить.



Костенко не знает, почему именно Буданова хотят назначить вместо Резникова. Он предполагает, что «возможно, это связано с тем, что он в последнее время очень медиа стал и [на Банковой ] думают, что люди поддерживают это».



Разведчик с самого начала



Буданов попал в команду Зеленского еще до войны с Россией — в августе 2020 года. В то время разгорался скандал по срыву спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера, участвовавших в боях на Донбассе. Последние должны быть доставлены через Минск в Украину и задержаны. Но их «перехватили» спецслужбы Беларуси и в конце концов вернули в РФ. СМИ писали о том, что после доклада отечественных силовиков о спецоперации в Офисе президента (ОП) и была сорвана, вероятно, из-за утечки информации с Банковой.



Тогдашний глава ГУР Василий Бурба рассказывал, что готовил план мер по проверке по провалу задержания боевиков. Однако был уволен.



Его место с подачи главы государства и занял Буданов



После получения новой должности последний дал интервью эксраднику ОП Алексею Арестовичу на его Youtube-канале, в котором подверг сомнению срыв спецоперации, и вообще именно ее существование.



Буданов стал главным разведчиком страны в 35-летнем возрасте. До этого он занимал разные должности в ГУР, где начал служить сразу после окончания в 2007 году Одесского института Сухопутных войск. С весны 2014 года Буданов принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в ходе которых получил несколько ранений, в том числе тяжелое.

