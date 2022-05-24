Задание-минимум. До конца года Украина должна зайти на территорию Крыма — руководитель ГУР 24 мая, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов считает, что активная фаза войны продлится еще несколько месяцев (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что еще до конца 2022 года ВСУ могут перейти административную границу с временно оккупированным РФ Крымом.

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Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам Буданова, ресурсов у РФ осталось на 12 месяцев, поэтому активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад до конца года.

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В связи с этим он выразил уверенность, что война закончится «возвращением наших оккупированных территорий», в том числе Крыма.

«До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», — заявил глава ГУР.

Что касается будущего РФ, то Буданов предполагает, что есть два возможных варианта: раздел РФ на несколько частей, либо смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности.

«Подчеркиваю — при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение, и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать», — добавил он.

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