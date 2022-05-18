«Хайпанула на громкой теме». Кира Рудик попала в скандал из-за комментария про спасение украинцев с Азовстали 18 мая, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Кира Рудик (Фото:Kira Rudik/Facebook)

Главы партии Голос Кира Рудик сообщила СМИ подробности спецоперацию по спасению защитников Мариуполя с Азовстали. Это вызвало возмущение в Офисе президента, где призывали относиться бережно к информации про эвакуацию украинцев.

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The New York Time называет Киру Рудик «лицом, участвовавшее в переговорах» и передает ее слова о планах украинской стороны по спасению украинцев.

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«Мы хотим вытащить их в третью страну, например, Турцию. Сейчас Россия против этого. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры», — заявила глава партии Голос.

Также в комментарии The New York Time Рудик сообщила, что не уверена, что в Украине достаточно пленных для обмена с Россией.

Заявления главы партии Голос прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Рудик в переговорах с РФ участия не принимала.

«Человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом. Другой вопрос — зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме Азовстали?» — написал он в Telegram.

Подоляк подчеркнул, что подобные заявления вредят хрупкому переговорному процессу.

После это Рудик в комментарии Суспільному заявила, что не участвует в переговорах по эвакуации украинцев из Азовстали.

«Статья в NYT написала, что я „involved“. Здесь выглядит как трудность перевода, потому что это перевели как „является частью“. Они спросили, понимаю ли я, что происходит? Я сказала, что я поделилась той информацией, которая у меня есть. Все. Поэтому нет. Никакого участия в переговорах я не принимаю», — заявила депутат.

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в бесчеловечных условиях на заводе.

Поздно вечером 16 мая из Азовстали на оккупированную боевиками «ДНР» и российскими войсками на территорию Донецкой области были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.

Командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в день первого этапа эвакуации обнародовал видеообращение, в котором призвал украинцев с пониманием отнестись к такому решению.

Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: агентство Reuters сообщило, что с территории Азовстали выехали еще минимум семь автобусов с украинскими военными.

По данным самих защитников, за почти три месяца обороны Мариуполя они уничтожили 6 тыс. оккупантов, 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

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