Ким о наступлении оккупантов на Николаев: Я вижу, что такой возможности у них нет

26 августа, 12:03
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Ким не видит возможности наступления оккупантов на Николаев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Ким не видит возможности наступления оккупантов на Николаев (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не видит возможностей у российских оккупантов наступать на Николаев.

«Я вижу, что такой возможности у врага нет. Согласно сообщениям военных, враг перешел к оборонным действиям по всей линии фронта, кроме Бахмута, если я не ошибаюсь, по всем остальным направлениям он обороняется. Сейчас перспектив у врага на юге я не вижу», — сказал он в эфире Апостроф TV.

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Ранее Ким заявлял, что украинские военные не видят перспективы продвижения в сторону Николаева.

«Касаемо мифов, что там все наступают, это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону Николаева врагом. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут», — говорил он 22 августа.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Наступление Война России против Украины Виталий Ким

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